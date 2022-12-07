Приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

Приложение «Кубокот» значительно упрощает подготовку современных детей к школе — оно рассчитано на пользователей от трех до шести лет и включает набор увлекательных интерактивных игр.

Загрузить приложения можно по ссылкам на официальном сайте, после чего смартфон или планшет ребенка превращается в инструмент подготовки к школе. Разработчики подчеркивают, что программа основана на стандарте ФГОС.

Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Выполняя задания, дети одновременно получают важные знания и развивают необходимые для школы навыки.

В этом списке — развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни заданий, которые можно выполнить без смартфона.

«Кубокот» доступен бесплатно пользователям видеосервиса Wink компании Ростелеком. Также его могут использовать подписчики «Яндекс Плюс».

Также в приложении «Кубокот» есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи и планировать распорядок дня.

Кто разработчик

Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-телеком» — это совместное предприятие «Национальной медиа группы» и компании Ростелеком. Участники проекта являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от трех до шести лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы», — пояснил директор компании «Медиа-телеком» Александр Косарим.

Методологию приложения «Кубокот» разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. «Кубокот» — главный герой образовательного мультсериала производства телеканала СТС Kids — «Развлечеба», этому каналу принадлежат все права на использования образа персонажа.

приложение «Кубокот» Фото: © Sibnet.ru

В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд: например, шахматам обучает самый молодой гроссмейстер в истории и участник матча за звание чемпиона мира Сергей Карякин. Музыкальный курс представляет знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.

При этом сам «Кубокот» постоянно присутствует во всех заданиях, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, буквально «объясняя все на лапках». За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы.

При необходимости родители могут поставить ограничение по времени использования приложения. Кроме этого, при заходе в программу требуется решить математическую задачу, которая обычно недоступна дошкольникам.