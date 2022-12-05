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Специалисты рассказали о тонкостях выбора клининга

Источник:
Sibnet.ru
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Сибиряки вызывают мастеров по уборке, если требуется генеральная «мойка» квартиры после ремонта, а еще перед праздниками и после бурного застолья. На что стоит обратить внимание при выборе специалиста по клинингу?

Каждый четвертый житель России предпочитает не тратить время на уборку, а заказать услуги клининга. Уборку после ремонта заказывает почти половина сибиряков. Треть жителей СФО целенаправленно нанимают мастеров в помощь для пожилых родственников, в том числе живущих в других городах.

А еще к помощи профессионалов прибегают в особенно сложных случаях: 15% жителей СФО обращаются за клинингом, чтобы подготовиться к празднику, например к встрече Нового года, а также, чтобы справиться с его последствиями.

«В последние годы услуги клининга стали доступнее. Поэтому возрос и спрос на помощников по наведению чистоты», — прокомментировал Sibnet.ru представитель пресс-службы Авито в Сибири.

Как выбрать услуги клининга

Отзывы. И сейчас на этот фактор при выборе обращают внимание 92% клиентов.

Мнение других пользователей помогает понять, хорошо ли работает мастер. Сами специалисты по клинингу также заинтересованы в хороших отзывах, они тщательно следят за ними и в большинстве случаев дают обратную связь клиенту.

Проверка профиля по документам. Лучше проверять профиль компании или исполнителя на сервисах, где размещаются объявления. Добросовестные компании по клинингу прикрепляют к профилю документы, подтверждающие законность деятельности и квалификацию мастеров.

Подробная информация в профиле. Чем опытнее компания или мастер, тем лучше он разбирается в нюансах работы, а значит, готов подробно рассказать о своих услугах, опыте работы и выполненных проектах. Подобные профили всегда привлекательны для клиента.

«Для 58% заказчиков услуг в СФО важно видеть фото исполнителя в объявлении. 63% отмечают важность наличия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя. А для 88% опрошенных в СФО важно наличие подробного прайс-листа», — резюмировал специалист Авито в Сибири.

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Alhazred

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pepelmetal

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Алёна 717832

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Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...