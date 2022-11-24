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Warface получил новую сюжетную миссию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/warface

Сетевой шутер Warface получил новую миссию под названием «Каньон: Вторжение». Трейлер обновления опубликован на YouTube.

Игрокам предстоит незаметно проникнуть на территорию секретной базы, где производят клонов. По мере прохождения задания геймерам нужно уничтожить тяжелую технику фракций Warface и Blackwood. Миссия рассчитана на команды из трех человек.

Сюжетная миссия «Каньон: Вторжение» вышла в рамках вышедшего на днях крупного обновления. Разработчики также исправили ряд ошибок, улучшили послематчевую статистику, добавили новые облики.

Обладатели тарифа «Игровой» от Ростелекома получают в игре Warface дополнительные бонусы — временное и постоянное оружие, а также ежедневные кредиты. Для активации бонусов нужно зайти в личный кабинет на сайте провайдера и выбрать опцию «VK Play».

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