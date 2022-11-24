Warface получил новую сюжетную миссию

Сетевой шутер Warface получил новую миссию под названием «Каньон: Вторжение». Трейлер обновления опубликован на YouTube.

Игрокам предстоит незаметно проникнуть на территорию секретной базы, где производят клонов. По мере прохождения задания геймерам нужно уничтожить тяжелую технику фракций Warface и Blackwood. Миссия рассчитана на команды из трех человек.

Сюжетная миссия «Каньон: Вторжение» вышла в рамках вышедшего на днях крупного обновления. Разработчики также исправили ряд ошибок, улучшили послематчевую статистику, добавили новые облики.

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