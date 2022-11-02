Россия нанесла по Украине удар «убийцами авианосцев»

Ракетоносцы дальней авиации ВКС России применили для ударов по военным объектам Украины новые сверхзвуковые крылатые ракеты Х-32, известными как «убийцы авианосцев».

Эти ракеты предназначены для модернизированных дальних ракетоносцев Ту-22М3М, но для ее применения было переоборудовано несколько строевых самолетов предыдущей модификации — Ту-22М3, сообщил РИА Новости источник.

«Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — отметил источник.

Х-32 принята на вооружение 2016 году. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали «убийцей авианосцев». Но этот комплекс может эффективно работать и по малоразмерным наземным целям.

Максимальная скорость Х-32 — близка к гиперзвуковой (5 Махов), дальность применения — 1000 километров.