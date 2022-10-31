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Премьера фильма «Ночь в магазине ужастиков» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Ночь в магазине ужастиков»

Фильм «Ночь в магазине ужастиков» вышел в видеосервисе Wink в честь Хэллоуина, 31 октября. Посмотреть его можно бесплатно.

«Ночь в магазине ужастиков» — семейный ужастик о троице друзей, которая решает провести Хэллоуин в магазине тематических товаров и сталкивается со зловещим духом его умершего владельца в исполнении Кристофера Ллойда.

По легенде, когда-то давно 31 октября коварный богач задумал снести сиротский приют, но был проклят опекуншей, присматривавшей за местными детьми. Теперь его дух не может покинуть эту землю, и лишь каждый Хэллоуин способен вселяться в разные предметы.

В наше время три друга – Джейк, Карсон и Бо – решают провести хэллоуинский вечер в магазине, где продают костюмы и аксессуары для праздника. Вскоре становится понятно, что ночь им предстоит не такая веселая, как они ожидали. Теперь героям предстоит выбираться из западни.

Посмотреть «Ночь в магазине ужастиков» в Wink можно в подписке «Акция Трансформер», также новым подписчикам ужастик будет доступен бесплатно по пробной подписке на 14 дней.

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