Huawei прекратила прямые поставки смартфонов в Россию

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в Россию и может окончательно уйти из страны, отметили представители ряда компаний, близких к сотовым операторам.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одной из сотовых компаний.

О закрытии торговых точек в России Huawei объявила еще в июне. Затем корпорация возобновила поставки, но сейчас их снова нет. Некоторая техника пока продается в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок.

Пока компания не заявляли об уходе с российского рынка, информации об этом нет, сообщила PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова. Однако на возможный уход из России указывает объявление о сдаче в аренду московского офиса компании. Там указано, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года.

Если в Huawei все же примут решение покинуть Россию, продукция компании будет ввозиться в страну, как минимум, тремя способами. Помимо параллельного импорта и серых схем возможны поставки через дистрибуторов. Они будут закупать технику у посредников в КНР, а не напрямую у производителя.