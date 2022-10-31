НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Huawei прекратила прямые поставки смартфонов в Россию

Источник:
Sibnet.ru
673 0
Смартфон Huawei P30 Pro
Фото: © Sibnet.ru

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в Россию и может окончательно уйти из страны, отметили представители ряда компаний, близких к сотовым операторам.

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одной из сотовых компаний.

О закрытии торговых точек в России Huawei объявила еще в июне. Затем корпорация возобновила поставки, но сейчас их снова нет. Некоторая техника пока продается в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок.

Пока компания не заявляли об уходе с российского рынка, информации об этом нет, сообщила PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова. Однако на возможный уход из России указывает объявление о сдаче в аренду московского офиса компании. Там указано, что помещение будет свободно с 1 февраля 2023 года.

Если в Huawei все же примут решение покинуть Россию, продукция компании будет ввозиться в страну, как минимум, тремя способами. Помимо параллельного импорта и серых схем возможны поставки через дистрибуторов. Они будут закупать технику у посредников в КНР, а не напрямую у производителя.

Еще по теме
Алтай увеличит поставки продовольствия на Сахалин
Wildberries сократил срок возврата покупки
Россия приостановила «зерновую сделку»
Экономист Рубини: началась третья мировая война
смотреть все
Экономика #Торговля #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ben2005

Когда она кого-то обвиняла было нормально, а сейчас "травля".

Отшельник66

А чего эти строки забыл -"Если руки сложаНаблюдал свысока,И в борьбу не вступилС подлецом, с палачом,...

Удавиков

дряхлый бидон из ума окончательно выжил

ld_andrey

"Два молодых парня могут сесть до 15 лет". Но за вымогательство так и должно быть в правовом государстве,...