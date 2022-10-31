Страны Запада поддерживают мошеннические кол-центры, действующие на Украине и нацеленные на россиян, сообщил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

«В такой схеме задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии… эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров враждебных (России), — сказал «Известиям» Чернухин.

По его словам, российская сторона информировала о ситуации Интерпол, там приняли к сведению, но пока реакции не последовало, что свидетельствует о двойных стандартах этой структуры.

По словам Чернухина, мошенники, используя наработанные схемы, начали переключаться и на граждан европейских государств.