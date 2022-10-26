Корейский «Доширак» купил российского производителя Gallina Blanca

Южнокорейский холдинг HYSG Group (владелец бренда «Доширак») купил российскую компанию ЗАО «Юроп фудс ГБ» — производителя продукции под брендом Gallina Blanca, сответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ.

Сделка состоялась 25 октября, пишет газета «Ведомости». «Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания выпускает на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия.

Gallina Blanca — это низкомаржинальный бизнес, и акционер давно желал его продать, сказал газете генеральный директор «Infoline–Аналитика» Михаил Бурмистров.

По его словам, для корейских владельцев «Доширака» это комплиментарный бизнес, который может быть консолидирован в портфель. Стоимость российской компании, по оценке эксперта, могла составить порядка 10 миллионов долларов.