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Владелец KFC продал рестораны в России

Источник:
Sibnet.ru
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Американская Yum! Brands подписала договор по продаже около 70 ресторанов сети KFC. Новым владельцем стала ижевская компания «Смарт Сервис», она откроет точки под брендом Rostic's.

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную компанией.

Речь идет только о ресторанах, которые напрямую принадлежат KFC. В России открыто больше тысячи заведений под этим брендом, но они работают по франшизе. 

По условиям договора, «Смарт-сервис» должен будет провести ребрендинг 70 ресторанов, чтобы они отличались от KFC. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России.

Подержанные вещи снова стали трендом

В марте в России приостановил работу «Макдоналдс», закрыв 850 заведений. В мае сеть объявила продаже бизнеса. Его купил предприниматель Александр Говор, и в июне открылись первые заведения под брендом «Вкусно — и точка».

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Экономика #Торговля
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