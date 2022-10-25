Владелец KFC продал рестораны в России

Американская Yum! Brands подписала договор по продаже около 70 ресторанов сети KFC. Новым владельцем стала ижевская компания «Смарт Сервис», она откроет точки под брендом Rostic's.

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова», — пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную компанией.

Речь идет только о ресторанах, которые напрямую принадлежат KFC. В России открыто больше тысячи заведений под этим брендом, но они работают по франшизе.

По условиям договора, «Смарт-сервис» должен будет провести ребрендинг 70 ресторанов, чтобы они отличались от KFC. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России.

Подержанные вещи снова стали трендом

В марте в России приостановил работу «Макдоналдс», закрыв 850 заведений. В мае сеть объявила продаже бизнеса. Его купил предприниматель Александр Говор, и в июне открылись первые заведения под брендом «Вкусно — и точка».