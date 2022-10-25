Китай снизил закупки российских энергоносителей

Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ
Китай сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля, поставки в сентябре упали на 9%, свидетельствует статистика главного таможенного управления КНР.
Так, за сентябрь показатель поставок российских энергоресурсов в денежном выражении составил 7,63 миллиарда долларов, что на 9% меньше показателей августа, пишет РБК.
В физическом выражении поставки каменного и бурого угля снизились на 18,6%, до 6,95 миллиона тонн. Поставки сырой нефти упали на 10,5%, до 7,46 миллиона тонн.
За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.
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