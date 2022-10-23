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Экономист спрогнозировал падение доллара до 50 рублей

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль может укрепиться до 50 за доллар из-за появления информации о санкциях против национального клирингового центра (НКЦ), считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, то в этом случае нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро», — сказал «Прайм» Антонов.

По его словам, за сильное ослабление рубля сейчас не стоит переживать, так как ЦБ может успокоить любые колебания путем введения ограничительных мер. Кроме того, валютная пара юань/рубль движется вместе парами доллар/рубль и евро/рубль. Поэтому если рубль будет слабеть, то ко всем валютам, как и укрепится ко всем основным валютам.

Он добавил, что ситуация с евро будет зависеть от того, насколько холодной будет зима. При этом необдуманные действия европейских политиков могут привести к тому, что страны Евросоюза захотят выйти из еврозоны и вернуться к расчетам в нацвалютах.

Кроме того, при первых критических переменах в регионе евро будет падать по отношению к доллару и может упасть до 50 рублей и даже ниже.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!