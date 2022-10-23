Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию

Астрономы запечатлели и изучили мощную струю энергии, родившуюся в результате космического взрыва и достигшую нарушающую законы физики скорость, сообщает Live Science.

Подобные энергетические струи известны под общим названием «джеты». Все указывает на то, что струя энергии движется со скоростью, в семь раз превышающей скорость света, то есть нарушает известные нам законы физики, приводит «Российская газета» выдержки из материала.

Ученые нашли логическое объяснение этому феномену. Они считают, что стали свидетелями космической иллюзии, известной как сверхсветовое движение.

Речь идет об оптической иллюзии, крайне редко наблюдаемой астрономами. Считается, что она возникает, когда частицы набирают скорость, очень близкую к скорости света.

В данном случае расчеты показали, что реальная скорость движения частиц в обнаруженной струе энергии, вырывающейся из места столкновения звезд, составляет 99,97% от скорости света (около 1,07 миллиарда километров в час).