Ростелеком обновит оптическую сеть в Новосибирской области

Ростелеком продолжает прокладку оптоволоконных сетей в Новосибирской области — этой осенью скоростной интернет и цифровые сервисы станут доступнее для жителей 31 населенного пункта.

Для них будут организованы магистрали по технологии «оптика в дом», сообщает пресс-служба компании. В общей сложности модернизированными сетями охватят 4 465 домохозяйств.

В частности, обновленные линии связи появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района.

Жители Новосибирской области могут подать заявки на подключение услуг заранее. Отмечается, что наибольшей популярностью у сельчан пользуется цифровой видеосервис Wink, а также сервис «Облачное видеонаблюдение».