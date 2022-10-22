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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком обновит оптическую сеть в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком продолжает прокладку оптоволоконных сетей в Новосибирской области — этой осенью скоростной интернет и цифровые сервисы станут доступнее для жителей 31 населенного пункта.

Для них будут организованы магистрали по технологии «оптика в дом», сообщает пресс-служба компании. В общей сложности модернизированными сетями охватят 4 465 домохозяйств.

В частности, обновленные линии связи появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района.

Жители Новосибирской области могут подать заявки на подключение услуг заранее. Отмечается, что наибольшей популярностью у сельчан пользуется цифровой видеосервис Wink, а также сервис «Облачное видеонаблюдение».

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