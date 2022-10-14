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ЦБ РФ сообщил об исчерпании потенциала укрепления рубля

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Влияние эффектов весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпываются, говорится в комментарии Банка России по инфляции.

Исчерпание потенциала укрепления рубля проявляется в замедлении в удешевления электроники, бытовой техники и возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, приводит «Интерфакс» комментарий ЦБ.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05% после трех месяцев снижения. С поправкой на сезонность их прирост составил 0,28%, отмечает Банк России.

По данным ЦБ, значимый вклад в повышение темпа роста потребительских цен внесло подорожание плодоовощной продукции, хотя фрукты и овощи остались дешевле, чем годом ранее.

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