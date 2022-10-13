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Кузбасс освободил мобилизованных от транспортного налога

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованные жители Кузбасса на два года освобождены от уплаты транспортного налога, сообщила администрация правительства региона.

Изменения внесены в региональный закон «О транспортном налоге» внесены изменения, которые предусматривают льготы контрактников и добровольцев, отправившихся на военную службу с 16 сентября 2022 года, и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

Эти кузбасские автовладельцы будут освобождены от уплаты налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

«Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы.

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Сибирь #Кузбасс #Армия #Автоправо
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Топ комментариев

Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Uynachalnica

Ну если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!