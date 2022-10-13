Кузбасс освободил мобилизованных от транспортного налога

Мобилизованные жители Кузбасса на два года освобождены от уплаты транспортного налога, сообщила администрация правительства региона.

Изменения внесены в региональный закон «О транспортном налоге» внесены изменения, которые предусматривают льготы контрактников и добровольцев, отправившихся на военную службу с 16 сентября 2022 года, и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

Эти кузбасские автовладельцы будут освобождены от уплаты налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

«Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы.