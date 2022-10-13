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Аппарат DART впервые в истории изменил траекторию астероида

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Американский космический аппарат DART впервые в истории смог изменить орбиту астероида Диморф, сообщил NASA Билл Нельсон.

Успех миссии стал большим шагом вперед в создании программы обороны Земли от космических объектов, подчеркнул глава агентства. По его словам, это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества.

Миссия DART стартовала в ноябре 2021 года, ее основной задачей стала отработка технологии по защите планеты от потенциально опасных небесных тел. Летательный аппарат весом в 570 килограммов преодолел примерно 11 миллионов километров в космосе.

После сближения с астероидом он протаранил Диморф в ночь с 26 на 27 сентября на скорости свыше 22 тысяч километров в час. За операцией наблюдал другой спутник, который впоследствии зафиксировал изменение траектории астероида.

Наблюдения показали, что столкновение с космическим кораблем изменило скорость вращения Диморфа вокруг более крупного астероида Дидима на 32 минуты. По оценке исследователей, это доказывает работоспособность таких методов.

Испытанная технология однажды может быть использована для изменения курса астероида, чтобы защитить планету и сохранить жизнь на Земле от потенциального падения опасного космического объекта, подчеркивают ученые.

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