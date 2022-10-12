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«Яндекс» запустил многоголосый перевод видео на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи «Яндекс Браузера» получили новую удобную функцию — возможность смотреть ролики с многоголосым закадровым переводом, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Фирменный браузер «Яндекса» изначально использовал два синтезированных голоса для перевода речи: один мужской и один женский. Теперь пользователям стал доступен многоголосый перевод видео. Голосов стало 12 — шесть мужских и шесть женских.

Разработчики уверяют, что благодаря этому воспринимать видео с большим количеством говорящих участников стало намного легче. При этом браузер запоминает спикеров и наделяет каждого уникальным голосом.

Технология работает с использованием нейросетей — сначала одна нейросеть переводит речь в текст, восстанавливает пунктуацию и определяет границы предложений, затем другая анализирует спектрограмму голоса и отмечает фрагменты, сказанные разными людьми.

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Топ комментариев

MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

mosquito__2010

Дурень думкой богатеет, укр мрийкой. Труд американских оружейников оплатит гос. долг США который уже...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?