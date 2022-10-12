«Яндекс» запустил многоголосый перевод видео на YouTube

Пользователи «Яндекс Браузера» получили новую удобную функцию — возможность смотреть ролики с многоголосым закадровым переводом, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Фирменный браузер «Яндекса» изначально использовал два синтезированных голоса для перевода речи: один мужской и один женский. Теперь пользователям стал доступен многоголосый перевод видео. Голосов стало 12 — шесть мужских и шесть женских.

Разработчики уверяют, что благодаря этому воспринимать видео с большим количеством говорящих участников стало намного легче. При этом браузер запоминает спикеров и наделяет каждого уникальным голосом.

Технология работает с использованием нейросетей — сначала одна нейросеть переводит речь в текст, восстанавливает пунктуацию и определяет границы предложений, затем другая анализирует спектрограмму голоса и отмечает фрагменты, сказанные разными людьми.