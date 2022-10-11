LG представила гигантский телевизор

Компания LG представила телевизор Magnit 4K. Его главной особенностью является огромная диагональ размером 136 дюймов — это примерно 3,5 метра.

Матрица гигантского телевизора выполнена по технологии Micro LED. Благодаря этому ее максимальная яркость достигает показателя 2000 кд/кв.м. Экран обладает разрешением 4К и частотой обновления до 120 Гц, пишет GizmoChina.

В качестве аппаратной начинки LG Magnit 4K получил фирменный процессор LG Alpha a9, способный автоматически менять яркость подсветки и динамический диапазон картинки. Также телевизор оснащен разъемами HDMI и портами USB.

Стоимость устройства составляет примерно 300 тысяч долларов. Также доступна версия с акустической системой Bang & Olufsen BeoLab 90, которая стоит порядка 350 тысяч долларов.