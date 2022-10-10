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Приложение Сбербанка стало доступно в App Store

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Приложение «СБОЛ» снова стало доступно в App Store. Оно позволяет клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка.

В середине августа в App Store компанией «Открытые ИТ-решения» был выпущен агрегатор для банковских операций «СБОЛ», который предоставляет возможности для онлайн-банкинга. Сбербанк порекомендовал новое приложение клиентам с устройствами Apple.

Через неделю приложение было удалено, хотя сам сервис продолжил работу. Эксперты полагают, что новое приложение через некоторое время также будет удалено из-за связей со Сбербанком, который находится под западными санкциями.

Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения