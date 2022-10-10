Приложение Сбербанка стало доступно в App Store

Приложение «СБОЛ» снова стало доступно в App Store. Оно позволяет клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка.

В середине августа в App Store компанией «Открытые ИТ-решения» был выпущен агрегатор для банковских операций «СБОЛ», который предоставляет возможности для онлайн-банкинга. Сбербанк порекомендовал новое приложение клиентам с устройствами Apple.

Через неделю приложение было удалено, хотя сам сервис продолжил работу. Эксперты полагают, что новое приложение через некоторое время также будет удалено из-за связей со Сбербанком, который находится под западными санкциями.

Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.