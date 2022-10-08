Европа нашла замену российскому газу

Богатое газовое месторождение в Нидерландах способно заместить газ из России, подземные запасы в нем оцениваются в сумму 1 триллион долларов.

Речь идет о крупном Гронингенском месторождении газа, которое с 1963 года было основным источником данного топлива для Европы, пишет Bloomberg.

В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые землетрясения. Однако его можно расконсервировать в короткие сроки, отмечает издание.

Запасы Гронингенского месторождения оцениваются в 450 миллиардов кубометров газа. Согласно подсчетам компании Shell, ежегодно из этого месторождения можно добывать 50 миллиардов кубометров газа.

Данный показатель сопоставим с поставками российского газа через Германию, которые в прошлом году составили 46 миллиардов кубометров. Представители ЕС уже предлагают Голландии пересмотреть свою позицию по консервации месторождения.