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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Обжаловать призыв на мобилизацию стало можно через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации появилась на сервисе «Госуслуги».

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», — говорится в описании. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Форма устроена просто: человек выбирает в сервисе основание для отсрочки: здоровье, образование, трудовая деятельность или другое основание. Затем он должен указать данные повестки и приложить документы, подтверждающие основание для отсрочки. 

Заявление передадут в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

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