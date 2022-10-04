Обжаловать призыв на мобилизацию стало можно через «Госуслуги»

Форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации появилась на сервисе «Госуслуги».

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», — говорится в описании. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Форма устроена просто: человек выбирает в сервисе основание для отсрочки: здоровье, образование, трудовая деятельность или другое основание. Затем он должен указать данные повестки и приложить документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Заявление передадут в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.