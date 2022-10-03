Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — сказал глава МИД России Сергей Лавров. Он был назначен представителя президента при ратификации договоров о принятии в состав страны новых регионов.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. А до этого главы республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России после проведения референдумов 27 сентября.

Границы и названия

Пределы республик и областей будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». То есть речь идет об административных границах регионов до начала боевых действий, но с некоторыми изменениями. Так в Херсонскую область войдут Снигиревский и Александровский округа Николаевской области Украины.

Границы Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, становятся государственными границами России.

Регионы сохранят свои прежние названия. ДНР и ЛНР останутся республиками, Запорожье и Херсонщина — областями.

Язык и гражданство

Официальным языком будет русский, при этом Россия гарантирует право народов на сохранение родного языка и создание условий для его изучения.

Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации. Для этого им нужно будет подать заявление и принять присягу гражданина РФ.

Переходный период

Для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы России отведен переходный период — до 1 января 2026 года.

Российские законы там начнут действовать со дня принятия регионов в состав России. Но возможно временное действие нормативных актов, применяемых там до включения в РФ, но при этом они не должны противоречить российской Конституции.

#Мир Зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.

Денежной единицей на территориях новых субъектов станет рубль. До 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение украинской гривны.

Теперь в Российской Федерации 89 субъектов. Это событие «позволит прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей, защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима», — отметил Володин.