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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Губернаторы Новосибирской и Иркутской области, представители мэрии Красноярска посетили Новосибирское высшее военное командное училище после скандала с размещением мобилизованных в домах культуры и палатках.

Новосибирское высшее военное командное училище стало пунктом сбора для мобилизованных из четырех регионов Сибири. В пятницу в Сети появились фотографии прибывших в Новосибирск мобилизованных, вынужденных ночевать в актовых залах местных ДК или на лестницах. Это объяснили тем, что в училище одновременно привезли тысячи мужчин.

«Да, условия походные, но, как говорят сами ребята, все необходимое есть. Тем не менее, совместно с командованием военного училища продолжаем работу по улучшению быта. Вчера состоялись помывки в бане, первые 200 человек посетили бани Советского района», — написал в телеграм-канале новосибирский губернатор Андрей Травников.

По его словам, на базе ДК «Звезда» начнет работу консультационный пункт для мобилизованых, где будут присутствовать представители банков, судебных приставов, министерства труда и социального развития Новосибирской области, общественной приемной губернатора, кадровой службы училища, по необходимости также будет приглашаться нотариус Советского района Новосибирска.

Училище в выходные посетили также представители администрации Красноярска и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Они посмотрели, как устроены мобилизованные из этих регионов. Они сообщили, что проблемы с размещением постепенно решаются — всех переселили в палаточный лагерь и выдали форму. В Новосибирск планируют отправить часть мобилизованных из Тувы.

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Оборона #Армия #Новосибирск #Иркутск #Красноярск
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