Газпром прекратил поставку газа в Италию

Компания «Газпром» сообщила, что не смогла осуществить прокачку газа 1 октября в Италию, поскольку австрийский оператор отказался подтверждать транспортировку заявленного объема.

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября»,— приводит «Коммерсантъ» сообщении компании.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» прекратил поставки газа с 1 октября. Согласно пресс-релизу Eni, в «Газпроме» пояснили прекращение поставок невозможностью транспортировки через Австрию.

Eni согласилась платить за газ из России в рублях. В конце августа «Газпром» сократил поставки в Италию с 27 миллионов кубометров до 20 млн кубометров. В Eni заявляли, что Италия проживет без газа из России, если зима будет теплой.