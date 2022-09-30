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Тува и Бурятия выполнили план по мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Власти республик Тува и Бурятия сообщили о выполнении плана по мобилизации в регионах, также близка к завершению процесса Хакасия.

«В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», — написал в телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.

Правительство Тувы также сообщило, что завершен набор мобилизованных. Квота Тувы составляет 700 человек.

В Республике Хакасия отправку мобилизованных планируют завершить 30 сентября. В Алтайском крае заявили, что завершат процесс в середине октября. Остальные регионы Сибири продолжают мобилизацию.

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