Что изменится в ОСАГО с 1 октября

Измененные правила ОСАГО вступят в силу с 1 октября. Это четыре нововведения, которые касаются прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. Например, при продаже машины необходимо известить об этом страховщика.

Также в октябре начнут действовать «внеочередные» ценовые справочники, составленные с учетом новых рекомендаций Банка России по использованию неоригинальных деталей и запчастей при восстановительном ремонте автомобиля. В Российском союзе автостраховщиков рассчитывают, что они вступят в силу 19 октября.

Страховой надо сообщать о продаже авто

Как было. По действующим до 1 октября нормам, уведомлять страховщика о смене собственника — право, а не обязанность граждан. В этом случае автовладелец мог вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки.

Что изменилось. Владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомить страховую компанию, если у авто сменится собственник.

Страховая сама получит информацию о новом госномере

Как было. Автовладельцы должны оформить ОСАГО до постановки авто на учет в ГИБДД. Если после регистрации номер изменился, владелец должен был в течение трех дней сообщить его страховой при личном визите, через приложение компании или по электронной почте.

Что изменилось. Страховые компании узнают об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. В этом случае страховщик должен уведомить автомобилиста, что сам получил необходимые данные.

Участникам ДТП не надо записывать данные очевидцев

Как было. Участники ДТП обязаны записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии.

Что изменилось. Обязанность записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии отменена. Но автоюристы все равно рекомендуют их брать.

«В случае, когда авария оформляется по европротоколу, но у страховщика возникают какие-то сомнения, разрешить их помогут именно показания очевидцев происшествия. Поэтому, несмотря на то, что Центробанк разрешил не указывать свидетелей аварии, рекомендую все же указывать их в извещениях о ДТП», — прокомментировал «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Результаты технической экспертизы предоставят без заявления

Как было. Потерпевший в ДТП мог ознакомиться с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля только после письменного заявления в страховую компанию.

Что изменилось. Потерпевшему не надо писать заявление. Страховая обязана ознакомить его с документами в течение 5 рабочих дней после того, как получит результаты экспертизы или проведет осмотр авто.