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Новые возросшие тарифы ОСАГО вступили в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коридор базового тарифа ОСАГО с 13 сентября расширен более чем на четверть вверх и вниз. Это увеличит стоимость полиса для аварийных водителей с учетом возросших цен на запчасти.

Для легковых автомобилей базовая ставка расширяется на 26% вверх и вниз — от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, пояснял Банк России. Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, а рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Также вводятся новые территориальные коэффициенты: в Махачкале — 0,96 вместо 0,9; в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — 0,82 вместо 0,7.

«После очередного подорожания запчастей ожидать снижения стоимости ОСАГО не стоит», — заявил «Коммерсанту» старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)