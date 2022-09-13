Новые возросшие тарифы ОСАГО вступили в силу

Коридор базового тарифа ОСАГО с 13 сентября расширен более чем на четверть вверх и вниз. Это увеличит стоимость полиса для аварийных водителей с учетом возросших цен на запчасти.

Для легковых автомобилей базовая ставка расширяется на 26% вверх и вниз — от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, пояснял Банк России. Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, а рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Также вводятся новые территориальные коэффициенты: в Махачкале — 0,96 вместо 0,9; в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — 0,82 вместо 0,7.

«После очередного подорожания запчастей ожидать снижения стоимости ОСАГО не стоит», — заявил «Коммерсанту» старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.