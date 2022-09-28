Как йодид калия спасает от радиации. СПРАВКА

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начало закупку йодида калия, что на фоне недавней ядерной риторики вызвало волнения в обществе и ажиотажный спрос на лекарство. Действительно ли йодид калия спасает от радиации и нужно ли им запасаться населению?

Препарат калия йодид считается профилактическим средством при рисках радиоактивного заражения. Но также его назначают и по другим причинам. Например, для восполнения дефицита йода в организме.

ФМБА сообщило, что закупает йодид калия в обычном порядке, как делало это и раньше в рамках плановой деятельности по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности страны и населения, а также по организации охраны здоровья на предприятиях с особо опасными условиями труда. То есть, причин для паники и пополнения лекарством домашних аптечек нет.

Почему опасен радиоактивный йод?

Ядерная реакция на атомных станциях и в оружии происходит за счет деления атомов урана или плутония. В этом процессе накапливается большое количество изотопов йода, в том числе йод-131 или радиойод.

Он имеет долгий период полураспада (8,04 суток). Радиойод легко проникает в организм человека с воздухом, едой и водой, а также через кожу. Он быстро всасывается в кровь. Большее его количество поглощается щитовидной железой.

Внутреннее облучение щитовидной железы может привести к большому ряду заболеваний, в том числе развитию доброкачественных и злокачественных опухолей.

Во время Чернобыльской катастрофы йод-131, скопившийся в атомном реакторе, оказался в окружающей среде и произошло радиационное загрязнение зоны радиусом 30 километров.

Как калия йодид защищает от радиации?

Чтобы избежать накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, принимают препараты нерадиоактивного йода. Считается, что вред от приема препарата йода ниже, чем от радиации. Самым лучшим на сегодня называют препарат калия йодид (Kl) – это неорганическая соль.

Однако принимать его следует только по назначению врачей и только при определенных обстоятельствах. Пить лекарство «на всякий случай» опасно. Отравление йодидом калия (избыток) может вызывать изменения функции щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз), гиперкалиемию, паротит, йодную токсичность, йодизм.

«Йодная профилактика имеет смысл только в условиях радиоактивного загрязнения или при испытании ядерного оружия, при котором происходит выброс радиоактивного йода. Никакой защитой от других видов радиоактивных материалов или, например, рентгеновского облучения йодид калия не обладает», — говорил ученый Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Сильников.

Максимальный эффект защиты наблюдается при предварительном или одновременном поступлении KI и радиоактивного йода в организм.

«Защитный эффект максимален за восемь часов до поступления радиоактивного йода, начинает снижаться через два часа после окончания поступления радиоактивного йода и, практически, бесполезен через сутки», — сообщал завотделением профессиональной патологии и профилактики заболеваний химической и физической этиологии поликлиники №172 ФМБА России Игорь Гетин.