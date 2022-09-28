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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Новые каналы включат для абонентов Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вещание каналов «Кинеко», «Сапфир» и «TERRA» начинается с 01 октября 2022 года для абонентов Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.

Они заменят телеканалы «FOX», «Fox Life» и «National Geographic», которые отключаются по решению правообладателя, без изменения номеров кнопок и пакетирования, отмечается в сообщении.

«Кинеко» — киносериальный канал топовых азиатских сериалов для широкой аудитории. На нем демонстрируются сериалы последних лет в различных жанрах: драма, детектив, комедия.

«Сапфир» — сериальный канал для женской аудитории. Основу канала составляет современный турецкий контент, завоевавший любовь зрителей по всему миру.

«TERRA» — этот телеканал приглашает познать мир, расширить границы знаний, исследовать самые интересные явления и события на Земле. Разнообразие тематик привлечет интерес самой широкой аудитории.

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