Власти показали пункт, где обучат часть мобилизованных сибиряков

Мобилизованных из четырех регионов Сибири будут обучать в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), там уже развернули пункт сбора резервистов, сообщает телеграм-канал правительства Новосибирской области.
Пункт формирования компетенций боевого слаживания для
призванных на военную службу по приказу о частичной мобилизации развернули в Новосибирском
высшем военном командном училище. Новосибирская область примет резервистов еще
из четырех субъектов СФО.
На месте развернули палаточный лагерь, чтобы и командиры, и рядовой состав могли попробовать себя в жизни как в казарменных, так и в полевых условиях.
Глава Новосибирской области Андрей Травников не уточнил, мобилизованные из каких регионов прибудут.
Сказал лишь, что основные вопросы как бытового содержания, так и организации боевой
подготовки уже решены.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что резервисты из этого региона будут проходить учебную подготовку около месяца в НВВКУ. Регион выделит деньги на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию.