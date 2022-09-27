Власти показали пункт, где обучат часть мобилизованных сибиряков

Мобилизованных из четырех регионов Сибири будут обучать в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), там уже развернули пункт сбора резервистов, сообщает телеграм-канал правительства Новосибирской области.

Пункт формирования компетенций боевого слаживания для призванных на военную службу по приказу о частичной мобилизации развернули в Новосибирском высшем военном командном училище. Новосибирская область примет резервистов еще из четырех субъектов СФО.

На месте развернули палаточный лагерь, чтобы и командиры, и рядовой состав могли попробовать себя в жизни как в казарменных, так и в полевых условиях.

Глава Новосибирской области Андрей Травников не уточнил, мобилизованные из каких регионов прибудут. Сказал лишь, что основные вопросы как бытового содержания, так и организации боевой подготовки уже решены.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что резервисты из этого региона будут проходить учебную подготовку около месяца в НВВКУ. Регион выделит деньги на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию.