Какие льготы и социальные гарантии положены мобилизованным

Россиян, призванных для участия в специальной военной операции на Украине, освободят от налогов, дадут дополнительный отпуск и примут в больницах вне очереди. На какие еще социальные гарантии могут рассчитывать мобилизованные?

Мобилизованным получают статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Поэтому у них будут те же льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Кроме того, участников СВО наделят статусом «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы.

Коммунальные:

- компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые:

- освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

- освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;

- льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские:

- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

- оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые:

- возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;

- возможность получить дополнительное профессиональное образование;

- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

- ежемесячная денежная выплата, более 3 тысяч рублей, по состоянию на сентябрь 2022 года;

- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

По решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.