Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IТ и связи. Список включает 195 направлений подготовки.

В пятницу Минобороны РФ расширило список специалистов, которые не подлежат частичной мобилизации. В него вошли специалисты с высшим профильным образованием, работающие в сфере IT, связи и СМИ.

Минцифры в телеграм-канале уточнило, какие именно специальности попали в перечень, объяснив, что IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей.

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них ИТ-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов... Успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», — подчеркнули в министерстве.

В перечень вошло 195 специальностей: в их числе прикладная и фундаментальная метаматематика, ядерная энергетика, астрономия, химия, биология, самолето- и вертолетостроение, радиотехника, электроника. В список попали и гуманитарные специальности, в их числе юриспруденция, лингвистика, журналистика, перевод и переводоведение и другие.

«Забронируют» не всех

Наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо, чтобы специалист выполнял критически важные функции.

По информации Минцифры, право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;





операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;





зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

IT-специалисту необходимо обязательно уточнить у работодателя, входит ли его специальность в перечень подходящих под критерии для отсрочки.

Что делать дальше?

В ближайшее время Минцифры запустит на Госуслугах сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Заявление будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится.

Форму заявления и подробную инструкцию по его заполнению Минцифры также опубликовало в телеграм-канале.