Intel свернет выпуск процессоров Pentium и Celeron

Компания Intel откажется от брендов Pentium и Celeron, под которыми выпускаются процессоры начального уровня. Вместо них будет использоваться новый бренд Intel Processor.

Планируется, что первые процессоры под маркой Intel Processor выйдут на рынок в 2023 году, они будут представлять собой мобильные чипы начального уровня. При этом в настольном сегменте старые семейства пока останутся доступными.

Компания поясняет, что переход к новому бренду упростит для покупателя задачу по выбору ноутбука начального уровня, оснащенного процессором Intel, так как Pentium и Celeron фактически конкурировали между собой.

Первый процессор Celeron вышел на рынок в 1998 году, а первый Pentium был представлен в далеком 1993 году. За прошедшие десятилетия эти бренды приобрели культовый статус.

Изменения в линейке не затронут остальные бренды компании — выпуск Intel Core, Intel Evo и Intel vPro продолжится без появления новых названий процессоров.