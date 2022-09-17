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Человек и компьютер

Intel свернет выпуск процессоров Pentium и Celeron

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Brian Kos / Public Domain Dedication (CC0)

Компания Intel откажется от брендов Pentium и Celeron, под которыми выпускаются процессоры начального уровня. Вместо них будет использоваться новый бренд Intel Processor.

Планируется, что первые процессоры под маркой Intel Processor выйдут на рынок в 2023 году, они будут представлять собой мобильные чипы начального уровня. При этом в настольном сегменте старые семейства пока останутся доступными.

Компания поясняет, что переход к новому бренду упростит для покупателя задачу по выбору ноутбука начального уровня, оснащенного процессором Intel, так как Pentium и Celeron фактически конкурировали между собой.

Первый процессор Celeron вышел на рынок в 1998 году, а первый Pentium был представлен в далеком 1993 году. За прошедшие десятилетия эти бренды приобрели культовый статус.

Изменения в линейке не затронут остальные бренды компании — выпуск Intel Core, Intel Evo и Intel vPro продолжится без появления новых названий процессоров.

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Топ комментариев

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Killer1974

А ты специалист по майданам? Или по войнам?

AK47PROSecurity

Так же не будет тронута конституция.Так же не будет "вгрызаться в кресло"И так далее.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик