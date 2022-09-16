Бои между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули на госгранице

Интенсивные бои на границе Киргизии и Таджикистана идут по всему периметру таджико-киргизской границы, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию», — приводит РИА Новости сообщение ГКНБ.

В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу «Душанбе» из тяжелого вооружения.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

В Бишкеке заявили, что 18 пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.