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Бои между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули на госгранице

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Интенсивные бои на границе Киргизии и Таджикистана идут по всему периметру таджико-киргизской границы, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию», — приводит РИА Новости сообщение ГКНБ.

В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу «Душанбе» из тяжелого вооружения.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.

В Бишкеке заявили, что 18 пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?