Бабье лето придет в Новосибирск

Теплая погода до 20 градусов, без осадков установится в Новосибирске с выходных, наступит настоящее бабье лето, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы ждем бабье лето с 17 по 22-23 сентября. Это будет тихая, достаточно теплая в дневные часы, и сухая погода», — сказала синоптик. Она отметила, что воздушная масса, которая находится над городом, прогреется и даст тепло.

По ночам в ближайшие дни будет 2-5 градусов тепла. Днем воздух будет постепенно прогреваться. В субботу днем ожидается 16-18 градусов тепла, в воскресенье —17-19 градусов. В понедельник станет еще теплее — до 20 градусов.

После теплого периода в Новосибирске придет холодный фронт с осадками и ветром. Ночами будут отрицательные температуры, а днем не выше 13-15 градусов тепла.