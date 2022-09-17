Эксперт предупредил об опасности VPN

Приложения для создания VPN-соединения могут стать причиной утечки персональных данных, заражения смартфона вирусом, привести к «тормозам» и другим неприятным последствиям для пользователей.

Артем Геллер, генеральный директор Lab.Ag, разработчик сайтов kremlin.ru и «Госуслуги», рассказал телеграм-каналу IT News о том, что VPN-сервисы уже давно используются мошенниками и их работа не только угрожает данным, хранящимся на устройстве, но и может негативно сказаться на его работе.

«Через приложения распространяют шпионские программы, что не лучшим образом сказывается на функционировании смартфона. Сервисы сильно тормозят работу других приложений и увеличивают выработку ресурса батареи, так как их использование вносит дополнительные расходы на сеть и процессор», — рассказал Геллер.

Он отметил, что довольно часто разработчики, обещая конфиденциальное соединение, сами собирают данные пользователей и продают их, а использование VPN-соединения повышает расход трафика и, как следствие, ведет к росту трат на связь.

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VPN — виртуальная частная сеть. Подобный тип соединения позволяет замаскировать сетевое местоположение пользователя и обойти региональные ограничения на посещение некоторых ресурсов. При таком типе подключения весь трафик проходит через сервер, находящийся в другом месте, городе или стране.

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