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Новосибирский театр отменил премьеру пьесы о войне и эпидемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lyana Red Torch / CC BY-SA 4.0

Новосибирский театр «Красный факел» перенес на неопределенный срок премьеру спектакля «Белая болезнь» по пьесе Карела Чапека о неизвестной болезни и военных действиях, сообщила пресс-служба театра.

Премьера спектакля должна была пройти 24 и 25 сентября. Замысел постановки возник в 2020 году, но спектакль «заморозили».

«Иногда в театре так случается – какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время», — сказал режиссер Глеб Черепанов.

Карел Чапек написал пьесу «Белая болезнь» в 1937 году. По сюжету фантастического произведения началась эпидемия, люди ищут средство от нее. В это время в Европе начинается война.

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