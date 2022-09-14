Новосибирский театр отменил премьеру пьесы о войне и эпидемии

Новосибирский театр «Красный факел» перенес на неопределенный срок премьеру спектакля «Белая болезнь» по пьесе Карела Чапека о неизвестной болезни и военных действиях, сообщила пресс-служба театра.

Премьера спектакля должна была пройти 24 и 25 сентября. Замысел постановки возник в 2020 году, но спектакль «заморозили».



«Иногда в театре так случается – какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время», — сказал режиссер Глеб Черепанов.

Карел Чапек написал пьесу «Белая болезнь» в 1937 году. По сюжету фантастического произведения началась эпидемия, люди ищут средство от нее. В это время в Европе начинается война.