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Вышел трейлер фильма «Надвое» с Петровым и Козловским

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским в главных ролях рассказывает о друзьях, жизнь которых кардинально меняется после командировки в Питер.

В центре сюжета фильма «Надвое» два друга-коллеги — Давно женатый сдержанный умник Костя (Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Петров).

Друзья отправляются в рядовую командировку в Питер. Там они знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой, а позже — с загадочной виолончелисткой Настей. Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Режиссером фильма выступил Валерий Тодоровский, снявший «Стиляг» и «Оттепель». Создатели определили жанр, как комедийная мелодрама, но в вышедшем трейлере совсем отсутствует юмор.

Премьера фильма «Надвое» эксклюзивно состоится 29 сентября в видеосервисе Wink и на More.tv.

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жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?