Вышел трейлер фильма «Надвое» с Петровым и Козловским

Фильм «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским в главных ролях рассказывает о друзьях, жизнь которых кардинально меняется после командировки в Питер.

В центре сюжета фильма «Надвое» два друга-коллеги — Давно женатый сдержанный умник Костя (Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Петров).

Друзья отправляются в рядовую командировку в Питер. Там они знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой, а позже — с загадочной виолончелисткой Настей. Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Режиссером фильма выступил Валерий Тодоровский, снявший «Стиляг» и «Оттепель». Создатели определили жанр, как комедийная мелодрама, но в вышедшем трейлере совсем отсутствует юмор.

Премьера фильма «Надвое» эксклюзивно состоится 29 сентября в видеосервисе Wink и на More.tv.