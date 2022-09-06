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Сети 5G в России появятся в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Вышка сотовой связи
Фото: © Karl Callwood / Unsplash License

Сети 5G в России начнут разворачивать в 2024 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Диапазон частот уже определен, а вся инфраструктура будет состоять из российского оборудования.

«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года», — цитирует «Интерфакс» Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что к началу 2024 года «Ростех» должен будет разработать все необходимое оборудование и подготовиться к масштабированию сетей. Для всех этапов построения 5G в России уже созданы дорожные карты.

Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?

Сети 5G должны будут обеспечить скорость передачи данных при пиковых нагрузках до 20 Гбит/с против 1 Гбит/с у 4G. Ожидаемая скорость загрузки у пятого поколения составляет до 100 Мбит/с. Технология 5G уже есть в Японии, Южной Корее, Катаре и некоторых штатах Америки.

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Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?