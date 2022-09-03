Кадыров намекнул на свою скорую отставку

Фото: © vk.com/ramzan
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «засиделся» на должности.
«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал чеченский лидер.
Кадыров также опубликовал видео, в котором рассказал, что его время «тоже пришло». Он напомнил, что в Чечне есть поговорка: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее».
Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году.
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Asd10Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))
mosquito__2010А ему так стыдно было, так стыдно.
number10Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...