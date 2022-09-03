Кадыров намекнул на свою скорую отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «засиделся» на должности.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал чеченский лидер.

Кадыров также опубликовал видео, в котором рассказал, что его время «тоже пришло». Он напомнил, что в Чечне есть поговорка: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее».

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году.