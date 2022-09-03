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Кадыров намекнул на свою скорую отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «засиделся» на должности.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал чеченский лидер.

Кадыров также опубликовал видео, в котором рассказал, что его время «тоже пришло». Он напомнил, что в Чечне есть поговорка: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее».

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году.

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karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

mosquito__2010

А ему так стыдно было, так стыдно.

number10

Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...