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Россия ответит на потолок цен прекращением поставок нефти

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты», — уточнил Новак.

Сейчас введение такого лимита ради удержания роста цен на нефть и ограничения доходов России активно обсуждается в мире — с подачи западных стран. В частности, США убеждают союзников ввести такие ограничения.

«Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли», — предупредил Новак.

Ожидается, что 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть. Ранее Евросоюз ввел отсроченное эмбарго на закупку российской нефти.

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Топ комментариев

Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...

Disobedient

Безумие и отвага. Никогда не выбирате актера в наркоманокомандующие. Сценарий хороших боевиков с молодыми...