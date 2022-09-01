Россия ответит на потолок цен прекращением поставок нефти

Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты», — уточнил Новак.

Сейчас введение такого лимита ради удержания роста цен на нефть и ограничения доходов России активно обсуждается в мире — с подачи западных стран. В частности, США убеждают союзников ввести такие ограничения.

«Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли», — предупредил Новак.

Ожидается, что 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть. Ранее Евросоюз ввел отсроченное эмбарго на закупку российской нефти.