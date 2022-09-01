LG анонсировала гнущийся телевизор

LG Electronics показала гнущийся 42-дюймовый телевизор OLED Flex LX3. Его кривизну можно регулировать от плоского до 900R с помощью фирменного приложения.

Трансформировать кривизну может потребоваться при желании использовать телевизор в качестве игрового монитора для консоли или для получения «эффекта кинотеатра». Приложение-компаньон может не только гнуть экран, но и наклонять его под углом до 10 градусов к пользователю и 5 градусов от него.

Телевизор LG OLED Flex LX3 получил широкие геймерские возможности. Он умеет изменять формат изображения и диагональ выдаваемой картинки до 32-27 дюймов, в зависимости от ширины разрешения. Разрывы и «тормоза» компенсируются технологиями Nvidia G-Sync или AMD FreeSync.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как подобрать телевизор на замену монитору

Функция Multi View от LG позволяет просматривать на одном экране потоки с разных устройств, например компьютера и консоли, или вывести на экран мессенджер со смартфона во время игры.

Полноценная презентация с демонстрацией всех возможностей LG OLED Flex LX3 состоится на выставке IFA в Германии. Ожидается, что там назовут цену и дату поступления в продажу.