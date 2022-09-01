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LG анонсировала гнущийся телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Сгибаемый телевизор LG OLED Flex LX3
Фото: © LG Electronix

LG Electronics показала гнущийся 42-дюймовый телевизор OLED Flex LX3. Его кривизну можно регулировать от плоского до 900R с помощью фирменного приложения.

Трансформировать кривизну может потребоваться при желании использовать телевизор в качестве игрового монитора для консоли или для получения «эффекта кинотеатра». Приложение-компаньон может не только гнуть экран, но и наклонять его под углом до 10 градусов к пользователю и 5 градусов от него.

Телевизор LG OLED Flex LX3 получил широкие геймерские возможности. Он умеет изменять формат изображения и диагональ выдаваемой картинки до 32-27 дюймов, в зависимости от ширины разрешения. Разрывы и «тормоза» компенсируются технологиями Nvidia G-Sync или AMD FreeSync.

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Функция Multi View от LG позволяет просматривать на одном экране потоки с разных устройств, например компьютера и консоли, или вывести на экран мессенджер со смартфона во время игры.

Полноценная презентация с демонстрацией всех возможностей LG OLED Flex LX3 состоится на выставке IFA в Германии. Ожидается, что там назовут цену и дату поступления в продажу.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...