Процедуру техосмотра значительно упростили

Проверку аптечки и огнетушителя, подтекание масла и работу стеклоомывателя исключили из процедуры технического осмотра автомобилей — новые правила вступили в силу 1 сентября.

Теперь эксперты будут оценивать техническое состояние машины по 55 пунктам, раньше их было 82. Операторы не будут проверять наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Также они перестанут замерять уровень шума транспортного средства, величину зазоров в тягово-сцепных устройствах, контролировать работоспособность «штатного противоугонного устройства» на рулевом валу и стеклоомывателя.

Специалисты перестанут обращать внимание на «каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера». Не будут служить поводом для отказа в выдаче диагностической карты следы коррозии и повреждения трубопроводов и шлангов.

Длительность проверок осталась прежней: 10 минут — для мотоциклов, 30 минут — для легковых автомобилей, 59–72 минуты — для автобусов, 32–68 минут — для грузовиков.

«Ржавая тормозная трубка или капающее на раскаленный коллектор масло из двигателя представляют большую угрозу, чем отсутствующие брызговики или трещина на стекле. Однако на коррозию и каплепадение теперь обращать внимания не будут, а вот треснувшее стекло по-прежнему будет являться поводом для признания машины неисправной», — прокомментировал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.