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Украину отключили от Запорожской АЭС

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключены от электросетей Украины, заявило украинское государственное предприятие «Энергоатом». 

Украина «доигралась с обстрелами Запорожской АЭС» и перебила линии электропередачи, приводит «Коммерсантъ» слова члена пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «У нас электричество есть, а у них теперь нет, доигрались, допрыгались», — добавил Рогов.

В четверг 25 августа, в результате обстрелов ЗАЭС были перебиты три из четырех ЛЭП, идущих в сторону Украины. Из-за возникших после обстрелов лесных пожаров оказалась нарушена подача электроэнергии с ЗАЭС.

Энергодар, Мелитополь и Херсон также на несколько часов оставались без электричества. Из-за срабатывания аварийной защиты на Запорожской АЭС отключались два энергоблока.

Ранее пророссийские власти Запорожья говорили, что могут законсервировать ЗАЭС из-за регулярных обстрелов. Также сообщалось о планах перенаправить мощности АЭС на нужды Крыма и подконтрольных России территорий Украины.

Российские военные взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте. С начала августа электростанция регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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Топ комментариев

Disobedient

К сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

Alhazred

Давно нужно создать что-то типа "СМЕРШ" с отделом ликвидации. Вон в тридцатые НКВД не раз всяких гадов...

Disobedient

Да таких иуд и красные не очень любили.)))