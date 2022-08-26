Украину отключили от Запорожской АЭС

Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключены от электросетей Украины, заявило украинское государственное предприятие «Энергоатом».
Украина «доигралась с обстрелами Запорожской АЭС» и перебила линии электропередачи, приводит «Коммерсантъ» слова члена пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «У нас электричество есть, а у них теперь нет, доигрались, допрыгались», — добавил Рогов.
В четверг 25 августа, в результате обстрелов ЗАЭС были
перебиты три из четырех ЛЭП, идущих в сторону Украины. Из-за возникших после
обстрелов лесных пожаров оказалась нарушена подача электроэнергии с ЗАЭС.
Энергодар, Мелитополь и Херсон также на несколько часов
оставались без электричества. Из-за срабатывания аварийной защиты на
Запорожской АЭС отключались два энергоблока.
Ранее пророссийские власти Запорожья говорили, что могут законсервировать ЗАЭС из-за регулярных обстрелов. Также сообщалось о планах перенаправить мощности АЭС на нужды Крыма и подконтрольных России территорий Украины.
Российские военные взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в марте. С начала августа электростанция регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
DisobedientК сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...
slavayninВот что значит честный ЧЕЛОВЕК!
AlhazredДавно нужно создать что-то типа "СМЕРШ" с отделом ликвидации. Вон в тридцатые НКВД не раз всяких гадов...
DisobedientДа таких иуд и красные не очень любили.)))