«Дом Дракона» появился в Wink

Сериал «Дом Дракона», приквел «Игры престолов», можно посмотреть в видеосервисе Wink, первая серия уже доступна пользователям.

В «Доме Дракона» события разворачиваются за 200 лет до истории «Игры престолов». Среди наследников дома Таргариенов идет борьба за право взойти на Железный трон.

Два главных кандидата – принцесса Рейнира и принц Деймон Таргариены. Приверженцы традиционных порядков не готовы видеть у власти женщину, но Рейнира намерена их изменить. Тем временем против правящей династии готовится заговор.

Новые серии «Дома Дракона» будут выходить в Wink каждую неделю по понедельникам. Первая серия уже доступна пользователям видеосервиса. Сериал «Дом Дракона» можно посмотреть в подписке Wink 6в1, у которой есть бесплатный семидневный период.