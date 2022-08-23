НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Дом Дракона» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
83 0
Фото: © кадр из сериала «Дом Дракона»

Сериал «Дом Дракона», приквел «Игры престолов», можно посмотреть в видеосервисе Wink, первая серия уже доступна пользователям.

В «Доме Дракона» события разворачиваются за 200 лет до истории «Игры престолов». Среди наследников дома Таргариенов идет борьба за право взойти на Железный трон.

Два главных кандидата – принцесса Рейнира и принц Деймон Таргариены. Приверженцы традиционных порядков не готовы видеть у власти женщину, но Рейнира намерена их изменить. Тем временем против правящей династии готовится заговор.

Подробности о сериале «Дом Дракона»

Новые серии «Дома Дракона» будут выходить в Wink каждую неделю по понедельникам. Первая серия уже доступна пользователям видеосервиса. Сериал «Дом Дракона» можно посмотреть в подписке Wink 6в1, у которой есть бесплатный семидневный период.

Еще по теме
Wink пополнил коллекцию эксклюзивных фильмов
Wink собрал лучшие фильмы в переводе «Гоблина»
Начались съемки сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой
Wink представил премьеры августа
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из‑за Украины
Премьер Финляндии сдала тест на наркотики
Госдеп выступил против идеи запрета на выдачу виз россиянам
«Москвич» создаст собственную автомобильную платформу
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
48
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
37
Зеленский выдвинул России ультиматум