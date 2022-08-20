«Дом Дракона»: что известно про приквел «Игры Престолов»

«Дом Дракона», приквел легендарной «Игры престолов», выходит на канале HBO 21 августа. Он расскажет о первой гражданской войне Вестероса с участием драконов за два столетия до событий основной саги. Премьера в России запланирована на 22 августа.

В основу «Дома Дракона» лег первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», где раскрывается история династии Таргариенов. В частности, семейство развязывает жестокую гражданскую войну, которая получила название Танец драконов. Мартин описывает сериал как «шекспировскую трагедию», где нет однозначно положительных героев в лучших традициях вселенной «Игры престолов».

Предыстория

Известно, что события в шоу развернутся за 170 лет до того, как Роберт Баратеон отправился на Север к давнему другу Неду Старку, чтобы уговорить того стать новым десницей короля, что в итоге опосредованно положило начало войне пяти королей.

Перед событиями новой истории Таргариены оставляют разрушенную мощными извержениями вулканов Валирию и отправляются на запад – в Вестерос. За довольно короткий период они захватывают шесть королевств, существовавших в ту пору на континенте, и основывают династию королей андалов и первых людей. Седьмым присоединившимся королевством значительно позже становится Дорн.

Победить Таргариенам помогают три подчиняющихся им дракона. После катастрофы в Валирии они остались единственными владельцами этих грозных существ.

О чем сериал?

Сюжет нового сериала рассказывает о правлении короля Визериса I и гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариен, которую назвали Танцем Драконов. Война за престол разразилась после смерти короля.

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Это единственная война в Вестеросе, когда обе противоборствующие стороны имели в своем распоряжении драконов. Также это событие было первой гражданской войной в истории Семи Королевств. В ней сражались силы королевы Рейниры против сил короля Эйгона II.

В дополнительных материалах к основному сериалу говорится, что до начала гражданской войны у Таргариенов было 18 драконов, после — лишь два. Согласно книгам, в начале войны их было 20, после окончания — четыре.

В сериале, безусловно, будут отсылки к «Игре престолов», которые порадуют поклонников. Например, появятся люди из династий Старков и Ланнистеров

Шоураннерами сериала стали Райан Кондал, соавтор сериала «Колония» и «Рэмпейджа» с Дуэйном Джонсоном, а также Мигель Сапочник, снявший такие знаменитые серии шестого сезона «Игры престолов», как «Битва бастардов» и «Ветра зимы».

Кто есть кто?

В сериал много знакомых зрителям лиц. Так, младшего брата короля Визериса I, принца Деймона Таргариена, который никогда не занимал Железный Трон сам, но был женат на своей племяннице Рейнире Таргариен, сыграл Мэтт Смит («Доктор Кто», «Морбиус»).

Принцессу Рейниру – старшую дочь Визериса I, самопровозглашенную королеву Вестероса во время Танца Драконов, всадницу драконицы Сиракс сыграла Эмма Д’Арси (известна по роли Астрид в сериале «Искатели правды»).

Будучи старшей из выживших детей Визериса I, была объявлена отцом наследницей Железного трона. Несмотря на рождение сыновей во втором браке, король Визерис I не изменил завещание, но после его смерти Эйгон II, единокровный брат Рейниры, оспорил ее права, что и привело к гражданской войне

Роль короля Визериса I досталась Пэдди Консидайну («Ультиматум Борна», «Нокдаун»). Визерис был пятым королем Семи Королевств из династии Таргариенов, последним всадником знаменитого дракона Балериона, который умер от старости во время правления Старого Короля. Визерис не стал приручать другого дракона после его смерти.

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Оливия Кук воплотила на экране роль Алисенты Хайтауэр – второй жены короля Визериса, матери Эйгона II, права которого на престол она отстаивала. Актриса получила известность благодаря роли Эммы Декоди, в телесериале «Мотель Бейтс», известна по роли в фильме «Первому игроку приготовиться».

Корлиса Велариона, также известного как Морской Змей, сыграл Стив Туссэн («Судья Дредд», «Принц Персии: Пески времени»). Ив Бест («Сестра Джеки», «Американский опыт») досталась роль Рейнис Веларион – принцессы из династии Таргариенов и жены лорда Корлиса Велариона, всадницы дракона Мелеис по прозвищу Красная королева.

Отто Хайтауэр – рыцарь из дома Хайтауэров, десница короля Визериса I, отец Алисенты Хайтауэр. Он являлся десницей Визериса и считал младшего брата короля Деймона самой большой угрозой для королевства. На экране его образ воплотил Рис Иванс, сыгравший Распутина в «King’s Man: Начало» и Ящера в «Человек-паук: Нет пути домой».

Стоит ли смотреть?

Зарубежные критики, которым предоставили для просмотра шесть из десяти серий сезона, уже посмотрели «Дом Дракона» и составили свое мнение о сериале.

Как пишет Дэниел Д'Аддарио из Variety, визуальные эффекты здесь, безусловно, лучше, чем в начале «Игры престолов». Любому, кого впечатлило трио драконов Дейенерис Таргариен, будет на что полюбоваться. Насилие, по его словам, здесь еще более тошнотворно, чем в оригинальной саге, а сосредоточенность на одной семье дает «Дому» преимущество и не позволяет затмить себя «Престолам».

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«В этом сериале есть за что похвалить. Он рассказывает новую историю, которая все еще перекликается со знакомыми темами, раскрывает драму о преемственности Вестероса, но не перегретую», – пишет критик.

«Дом Дракона» имеет женскую силу, которая двигала такими предыдущими персонажами, как Дейенерис, Арья Старк и Игритт, считает Тельма Адамс из The Wrap. Однако, считает критик, сюжет не развивается. В его центре – в основном неприятные люди, делающие неприятные вещи друг другу с меньшим напряжением, меньшими рисками и без прорывных драконьих приключений.

«То, что приквел бледнеет по сравнению с новаторским сериалом, который обязательно нужно посмотреть, в определенной степени связано с тем, насколько бледны эти персонажи в своих смехотворных платиновых париках. То, что хорошо смотрелось на Кларк, не всем идет», – добавляет она.

Рон Хиллард из Discussing Film отмечает, что в «Доме дракона» шоураннеры вернулись к тому, что сделало «Игру престолов» изначально успешной. «Костюмы напоминают о более ранней эпохе, а кинематография заметно приобретает более теплый тон. Некоторые элементы используются повторно, например, Железный трон, однако они изменены настолько, чтобы вы знали, что мы не в том же Вестеросе», – отмечает он.

Большинство сходится во мнении, что приквел снят на уровне оригинального сериала, хотя и несколько ниже стандартов первых сезонов. Так ли это – узнаем уже очень скоро.