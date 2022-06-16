Было на самом деле: свежие сериалы по реальным событиям

Основанные на реальных событиях сериалы придают сюжету особую ценность. Они помогают разобраться в ситуации и увлекают честностью. В подборку вошли самые свежие проекты, которые рассказали о настоящих преступлениях, загадочных историях и выдающихся создателях.

«Лестница»

США, HBO Max, 2022 год

В ролях: Колин Ферт, Тони Коллетт, Майкл Стулбарг

Главный герой — Майкл Петерсон. Он автор криминальных романов. Однажды ночью в полицию поступает звонок: его жена найдена мертвой у лестницы в собственном доме. Майкл становится главным подозреваемым.

История снята на основе реального событий 2001 года. Супруги Петерсон после романтического ужина разошлись —Майкл остался сидеть на заднем дворе дома, а Кэтлин пошла в спальню. Женщина поскользнулась на лестнице и упала. Она умерла в течение часа от кровопотери, не сумев докричаться до мужа.

Фото: © кадр из сериала «Лестница»

Вся интрига сериала заключается в поисках истины. Виновен ли Майкл в гибели жены? В сериале, как и в реальной истории, открывается много нюансов. Например, что на теле женщин были обнаружены гематомы, которые она не могла получить при падении.

«Садоводы»

Великобритания/США, HBO, 2021 год

В ролях: Оливия Колман, Дэвид Тьюлис, Кейт О’Флинн

Мини-сериал «Садоводы» снят в жанре драмы и черного юмора. Он основан на реальных событиях — убийстве Уильяма и Патрисии Уичерли, которое произошло в Великобритании в 1998 году.

В центре сюжета тихая супружеская пара Сьюзан и Кристофер Эдвардс, которая убила родителей Сьюзан и закопала их тела в саду своего дома в Мансфилде. Преступление не было раскрыто более десяти лет.

«Кое-что о Пэм»

США, NBC, 2022 год

В ролях: Рене Зеллвегер, Джош Дюамель, Джуди Грир

В основе сюжета — реальное убийство женщины по имени Бетси Фариа (Кэти Миксон), случившегося в штате Миссури в 2011 году. История широко освещалась в прессе, а на экранах воплотилась в формате мини-сериала.

Фото: © кадр из сериала «Кое-что о Пэм»

По сюжету, убитая Бетси Фария получила 55 ножевых ударов. Виновным в преступлении был признан ее муж Расс. Он отсидел в тюрьме более двух лет, прежде чем следствие по делу вновь возобновилось. Вскрылись новые обстоятельства, раскрывающие мошенническую схему, в которой была замешана Бетси и ее приятельница Пэм Хапп.

«Не сработало»

США, Apple TV+, 2022 год

В ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето

Основанный на реальных событиях сериал рассказывает о создании, развитии и разрушении компания WeWork. Сеть коворкингов и офисов WeWork — один из самых дорогих стартапов в мире.

Авторы сериала проливают свет на все важные моменты в истории коворкинговой сети, параллельно раскрывая взаимоотношения стартапера Адама (Джаред Лето) и его жены Ребекки (Энн Хэтэуэй) — вечной вдохновительницы и женщины, оставшейся в тени мужа.

«Выбывшая»

США, Hulu, 2022 год

В ролях: Аманда Сайфред, Навин Эндрюс, Майкл Гилл

Биографическая драма «Выбывшая» рассказывает об американке Элизабет Холмс, которая в 19 лет бросила учебу в престижном Стэнфордском университете и основала собственную компанию Theranos.

Фото: © кадр из сериала «Выбывшая»

Для развития бизнеса Холмс привлекла около миллиарда долларов инвестиций, заявив, что изобрела уникальный компактный анализатор для медицинских лабораторий, который может проводить самые сложные исследования по ничтожному объему крови — от одной капли.

В реальности в 2015 году состояние Холмс оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, и журнал Forbes ставил ее на первое место в списке самых богатых женщин Америки, самостоятельно добившихся успеха. Благодаря ряду журналистских расследований успеху женщины пришел конец.

«На взводе: Битва за Uber»

США, Showtime, 2022 год

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Кайл Чандлер, Керри Бише, Ума Турман

В основе сериала лежит история успеха Трэвиса Каланика, который в 2009 году основал сервис по вызову такси Uber.

В поисках финансирования и влиятельных партнеров Каланик познакомился с бизнесменом Биллом Герли, который впоследствии стал соучредителем компании, а также с основательницей The Huffington Post Арианной Хаффингтон, которая стала первой женщиной, вошедшей в совет директоров Uber.

Сериал основан на книге американского журналиста Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия».

«Изобретая Анну»

США, Netflix, 2022 год

В ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни, Андерс Холм

Netflix и ShondaLand приобрели в New York Magazine статью Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». Продюсеры и сценаристы превратили ее в успешный телесериал.

Фото: © кадр из сериала «Изобретая Анну»

По сюжету Анна Делви, также известная как Анна Сорокина, под видом наследницы богатой немецкой семьи проникает в высшее общество Нью-Йорка.