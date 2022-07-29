Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть

Правда ли вампиры боятся чеснока, а джины — злобные исполнители желаний? Ведьмы, колдуны, орки и другая нечистая сила вызывают любопытство у поклонников всего сверхъестественного. В топе собраны фильмы, где злодеи предстают в образах самых необычных существ.

«Гоголь. Начало»

Россия, 2017 год, режиссер: Егор Баранов, 18+

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин

«Гоголь. Начало» — первый фильм серий мистического проекта, снятого по мотивам произведений Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

По сюжету казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира.

Фото: © кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Вместе со своим начальником, столичным следователем Яковом Гуро, Гоголь приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. По слухам, за преступлениями стоит сам дьявол в обличии черного всадника.

«Темная башня»

США, 2017 год, режиссер: Николай Арсель, 16+

В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Том Тейлор

В центре сюжета — борьба последнего стрелка Роланда Дискейна и Человека в черном, могущественного колдуна, известного как Уолтер О’Дим.

История начинается с того, что 11-летний мальчик Джейк Чеймберз видит во сне Темную Башню, стрелка и Человека в черном. Он рисует увиденное на бумаге, но родители считают, что он психически болен, и собираются отправить его в клинику.

Ребенок сбегает из дома и попадает в другой мир, пройдя через магический портал в заброшенном доме. В другом мире он встречает стрелка, который охотится на колдуном, прислуживающем Алому Королю и мечтающем разрушить Темную Башню, таинственный центр мироздания, удерживающий вселенную от разрушения.

«Яркость»

США, 2017 год, режиссер: Дэвид Эйр

В ролях: Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас

Действие фильма «Яркость» разворачиваются в альтернативной реальности, где на улицах Лос-Анджелеса люди сосуществуют с орками, эльфами, кентаврами и феями.

Фото: © кадр из фильма «Яркость»

Герой офицер полиции Дэрил Уорд выходит на улицы вместе со своим новым партнером, орком Джакоби, чтобы найти злодеев, которые охотятся за всесильной волшебной палочкой.

«Варкрафт»

США/Канада/Китай, 2016 год, режиссер: Дункан Джонс, 12+

В ролях: Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен Фостер

Действие фильма происходит в вымышленной вселенной Warcraft, представленной в одноименной серии компьютерных игр и книг.

Под влиянием демонической магии Скверны родной мир расы орков Дренор умирает. Чтобы спасти свой народ от гибели, вожди всех кланов приводят всех к Темному Порталу. Там чернокнижник Гул'дан собирается открыть портал в пригодный для жизни другой мир, Азерот.

«Великая стена»

США/Китай/Гонконг, 2016 год, режиссер: Чжан Имоу, 12+

В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо

Действие фильма «Великая стена» разворачивается в Китае XV века. Группа британских наемников прибывает в Северную Империю Сун с целью перевезти в Европу партию пороха.

Фото: © кадр из фильма «Великая стена»

Во время миссии наемники становятся свидетелями строительства величайшей каменной стены, призванной защитить китайское население от нашествия монголов.

Вскоре герои узнают об истинном предназначении этого сооружения, когда сталкиваются с неведомыми существами и вовлекаются в смертельный бой против чудовищ.

«Дом странных детей Мисс Перегрин»

США/Великобритания, 2016 год, режиссер: Тим Бертон, 16+

В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л.Джексон

Дедушка Эйб Портман рассказывал своему внуку Джейку истории о том, как он, будучи ребенком, пережил Вторую мировую войну, сражался с монстрами и жил в секретном доме для детей на острове Кернхольм в Уэльсе.

По историям Эйба, проживавшие в доме дети и их директриса мисс Альма Перегрин обладают паранормальными способностями и известны как «Пекуляры» (Странные).

Джейку исполняется 16 лет, он приезжает к Эйбу и находит его умирающим. Эйб просит идти в «петлю 3 сентября 1943 года». Когда дедушка умирает у Джейка на руках, подросток мельком замечает прячущегося в лесу монстра и начинает собственное расследование.

«Последний охотник на ведьм»

США/Китай/Канада, 2015 год, режиссер: Брек Эйснер, 16+

В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд

События фильма «Последний охотник на ведьм» разворачиваются в Нью-Йорке, который находится во власти клана сверхъестественных существ.

В современном обществе остался единственный человек, Колдер, который способен противостоять ведьмам. Когда-то давно он сумел расправиться с могущественной Темной Королевой. Умирая, она наложила проклятье на Охотника, и теперь он, став бессмертным, будто «завис» между двумя мирами.

Фото: © кадр из фильма «Последний охотник на ведьм»

Герой продолжает вечную борьбу со злом, даже не подозревая о воскрешении убитой им Королевы. Она готовится к проведению Великого шабаша. Ее цель – восстановить утраченную Империю и отомстить своему обидчику.

«Ведьмы из Сугаррамурди»

Испания/Франция, 2013 год, режиссер: Алекс де ла Иглесиа, 16+

В ролях: Уго Сильва, Мари Касас, Пепон Ниэто

Трое героев этой картины промышляют воровством и у них часто случаются громкие провалы. Однажды друзья забредают в заколдованный городок, где ведьмы творят свои беспутства.

Герои должны как можно быстрее скрыться куда подальше. Но ведьмы умеют колдовать, к тому же они выглядят прекрасно. А герои любят поглазеть на красоток.

В основе комедии лежит реальная история городка Сугаррамурди. В семнадцатом веке несколько жительниц заявили, что они ведьмы. Инквизиция принялась за дело, и все жители были арестованы. После двухлетнего расследования одиннадцать человек сожгли по обвинению в колдовстве.

«Орудия смерти: Город костей»

Германия/Канада, 2013 год, режиссер: Харольд Цварт, 12+

В ролях: Лили Коллинз, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Роберт Шиэн

Главная героиня фильма — обыкновенная девушка Клэри. Она живет с мамой и отчимом и не догадывается, что над ней нависает нечто неизвестное. В состоянии лунатизма девушка рисует странные знаки, а на утро ничего не помнит. Мать знает, что происходит с Клэри, но не спешит открывать тайну.

Фото: © кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»

Оказывается, что Клэри — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама девушки исчезает, героиня объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее.

Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.