Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть

Правда ли вампиры боятся чеснока, а джины — злобные исполнители желаний? Ведьмы, колдуны, орки и другая нечистая сила вызывают любопытство у поклонников всего сверхъестественного. В топе собраны фильмы, где злодеи предстают в образах самых необычных существ.
«Гоголь. Начало»
Россия, 2017 год, режиссер: Егор Баранов, 18+
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин
«Гоголь. Начало» — первый фильм серий мистического проекта, снятого по мотивам произведений Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
По сюжету казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира.
Вместе со своим начальником, столичным следователем Яковом Гуро, Гоголь приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. По слухам, за преступлениями стоит сам дьявол в обличии черного всадника.
«Темная башня»
США, 2017 год, режиссер: Николай Арсель, 16+
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Том Тейлор
В центре сюжета — борьба последнего стрелка Роланда Дискейна и Человека в черном, могущественного колдуна, известного как Уолтер О’Дим.
История начинается с того, что 11-летний мальчик Джейк Чеймберз видит во сне Темную Башню, стрелка и Человека в черном. Он рисует увиденное на бумаге, но родители считают, что он психически болен, и собираются отправить его в клинику.
Ребенок сбегает из дома и попадает в другой мир, пройдя через магический портал в заброшенном доме. В другом мире он встречает стрелка, который охотится на колдуном, прислуживающем Алому Королю и мечтающем разрушить Темную Башню, таинственный центр мироздания, удерживающий вселенную от разрушения.
«Яркость»
США, 2017 год, режиссер: Дэвид Эйр
В ролях: Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас
Действие фильма «Яркость» разворачиваются в альтернативной реальности, где на улицах Лос-Анджелеса люди сосуществуют с орками, эльфами, кентаврами и феями.
Герой офицер полиции Дэрил Уорд выходит на улицы вместе со своим новым партнером, орком Джакоби, чтобы найти злодеев, которые охотятся за всесильной волшебной палочкой.
«Варкрафт»
США/Канада/Китай, 2016 год, режиссер: Дункан Джонс, 12+
В ролях: Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен Фостер
Действие фильма происходит в вымышленной вселенной Warcraft, представленной в одноименной серии компьютерных игр и книг.
Под влиянием демонической магии Скверны родной мир расы орков Дренор умирает. Чтобы спасти свой народ от гибели, вожди всех кланов приводят всех к Темному Порталу. Там чернокнижник Гул'дан собирается открыть портал в пригодный для жизни другой мир, Азерот.
«Великая стена»
США/Китай/Гонконг, 2016 год, режиссер: Чжан Имоу, 12+
В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо
Действие фильма «Великая стена» разворачивается в Китае XV века. Группа британских наемников прибывает в Северную Империю Сун с целью перевезти в Европу партию пороха.
Во время миссии наемники становятся свидетелями строительства величайшей каменной стены, призванной защитить китайское население от нашествия монголов.
Вскоре герои узнают об истинном предназначении этого сооружения, когда сталкиваются с неведомыми существами и вовлекаются в смертельный бой против чудовищ.
«Дом странных детей Мисс Перегрин»
США/Великобритания, 2016 год, режиссер: Тим Бертон, 16+
В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л.Джексон
Дедушка Эйб Портман рассказывал своему внуку Джейку истории о том, как он, будучи ребенком, пережил Вторую мировую войну, сражался с монстрами и жил в секретном доме для детей на острове Кернхольм в Уэльсе.
По историям Эйба, проживавшие в доме дети и их директриса мисс Альма Перегрин обладают паранормальными способностями и известны как «Пекуляры» (Странные).
Джейку исполняется 16 лет, он приезжает к Эйбу и находит его умирающим. Эйб просит идти в «петлю 3 сентября 1943 года». Когда дедушка умирает у Джейка на руках, подросток мельком замечает прячущегося в лесу монстра и начинает собственное расследование.
«Последний охотник на ведьм»
США/Китай/Канада, 2015 год, режиссер: Брек Эйснер, 16+
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд
События фильма «Последний охотник на ведьм» разворачиваются в Нью-Йорке, который находится во власти клана сверхъестественных существ.
В современном обществе остался единственный человек, Колдер, который способен противостоять ведьмам. Когда-то давно он сумел расправиться с могущественной Темной Королевой. Умирая, она наложила проклятье на Охотника, и теперь он, став бессмертным, будто «завис» между двумя мирами.
Герой продолжает вечную борьбу со злом, даже не подозревая о воскрешении убитой им Королевы. Она готовится к проведению Великого шабаша. Ее цель – восстановить утраченную Империю и отомстить своему обидчику.
«Ведьмы из Сугаррамурди»
Испания/Франция, 2013 год, режиссер: Алекс де ла Иглесиа,
16+
В ролях: Уго Сильва, Мари Касас, Пепон Ниэто
Трое героев этой картины промышляют воровством и у них часто
случаются громкие провалы. Однажды друзья забредают в заколдованный городок, где
ведьмы творят свои беспутства.
Герои должны как можно быстрее скрыться куда подальше. Но ведьмы
умеют колдовать, к тому же они выглядят прекрасно. А герои любят поглазеть на красоток.
В основе комедии лежит реальная история городка Сугаррамурди. В семнадцатом веке несколько жительниц заявили, что они ведьмы. Инквизиция принялась за дело, и все жители были арестованы. После двухлетнего расследования одиннадцать человек сожгли по обвинению в колдовстве.
«Орудия смерти: Город костей»
Германия/Канада, 2013 год, режиссер: Харольд Цварт, 12+
В ролях: Лили Коллинз, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Роберт Шиэн
Главная героиня фильма — обыкновенная девушка Клэри. Она живет с мамой и отчимом и не догадывается, что над ней нависает нечто неизвестное. В состоянии лунатизма девушка рисует странные знаки, а на утро ничего не помнит. Мать знает, что происходит с Клэри, но не спешит открывать тайну.
Оказывается, что Клэри — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама девушки исчезает, героиня объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее.
Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.