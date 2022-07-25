Вселенная расширяется: какие проекты увидят поклонники Marvel

Что будет с Капитаном Америка и сможет ли Бог обмана Локи остановить разрушение мультивселенной? Откуда взялся говорящий енот Ракета, что случилось с сестрой Халка и могут ли суперзлодеи творить добро? Ответы на эти и многие другие вопросы поклонники киновселенной Marvel узнают в ближайшее время.

Глава студии Marvel Кевин Файги в рамках прошедшего в Сан-Диего масштабного Comic Con анонсировал пятую и шестую фазы киновселенной, включая новые проекты с Мстителями. Также он рассказал про фильмы и сериалы, которые зрители увидят в ближайшие месяцы.

До конца года

В этом году студия уже порадовала зрителей вторым сольником про мага времени «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и четвертой историей про асгардского бога грома «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, вышли сериалы «Лунный рыцарь» и «Мисс Марвел».

10 августа стартует шестисерийный мульсериал «Я есть Грут». Хронологически события будут развиваться между вторыми «Стражами Галактики» и «Войной бесконечности». Каждая серия будет посвящена отдельному приключению малыша.

Девятисерийный сериал про кузину Халка – «Женщина-Халк: Адвокат» выйдет 17 августа. По сюжету, Дженнифер Уолтерс получит способности после переливания ей крови брата, ее сыграет Татьяна Маслани. Судя по трейлеру, в шоу появится Сорвиголова. В сериале также появятся сам Халк и Мерзость, их роли исполнят Марк Руффало и Тим Рот соответственно.

31 октября, на Хэллоуин, запланировано пока безымянное шоу. По сюжету, Джейк пытается защитить свою семью, маленький городок в Аризоне и самого себя после того, как становится новым Ночным оборотнем.

Сиквел «Черной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навеки» выйдет 10 ноября. Фильм станет памятником исполнителю главной роли первой части – актеру Чедвику Боузману, умершему от рака в 2020 году. Пока неизвестно, кто станет новой Черной пантерой в киновселенной.



Доминик Торн исполнит роль Рири Уильямс (Железного сердца) перед появлением в сольном сериале. Также в фильме дебютирует Нэмор — владыка Атлантиды и антигерой из комиксов Marvel. Его сыграет Теноч Уэрта.

На декабрь запланирован праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики», действие эпизода развернется между событиями фильмов «Тор: Любовь и гром» и третьими «Стражами». Его срежиссировал Джеймс Ганн, он же стал сценаристом.

Пятая фаза киновселенной

Пятая фаза киновселенной начнется в 2023 году. Первым фильмом станет «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который выходит 17 февраля. В нем появится антагонист Канг Завоеватель. Его сыграет Джонатан Мэйджорс, он уже появлялся в первом сезоне сериала «Локи» с ролью Того, кто остается, одного из вариантов Канга.

Также в начале года зрителям покажут второй сезон анимационного проекта «Что, если..?». Серии будут посвящены Хеле, борьбе Одина и Мандарина, встрече Зимнего Солдата и Капитана Картер, Тони Старку, Валькирии и Халку на Сакааре.

Весной состоится премьера шестисерийного сериала «Секретное вторжение». По его сюжету, одна из фракций скруллов, инопланетян-метаморфов, получает контроль над всеми аспектами жизни землян. К роли Ника Фьюри вернется Сэмюэл Л. Джексон, появятся такие персонажи, как Мария Хилл, лидер фракции скруллов Талос, Воитель и другие.

#Кинематограф Сериал на замену: русские адаптации западных проектов

4 мая запланирован релиз третьих «Стражей галактики», события в которых развернутся после четвертого «Тора» и праздничного выпуска «Стражей». Режиссер Джеймс Ганн рассказал, что третья часть завершит историю Звездного лорда и его команды. Но это не означает их гибель. Известно, что зрителям расскажут предысторию енота Ракеты. Главным злодеем станет Верховный Эволюционер.

Летом 2023 года состоится премьера сериала «Эхо» – спин-оффа «Соколиного глаза». По сюжету, глухая коренная американка и лидер преступной организации «Мафия в трениках» Майя Лопес возвращается в родной город, где она должна примириться со своим прошлым, восстановить связь с индейскими корнями, и принять свою семью и местную общину. Здесь также появится Мэтт Мердок, он же – Сорвиголова, слепой адвокат из Адской кухни в Нью-Йорке, ведущий двойную жизнь как линчеватель в маске.

Также следующим летом выйдет долгожданный второй сезон «Локи», который будет состоять из шести эпизодов. К главной роли великого обманщика вернется Том Хиддлстон. Ранее сообщалось, что исполнитель роли Тора Крис Хэмсфорт – экранный брат Хиддлстона, может получить камео в этом проекте.

Перезапуски и новые сериалы



27 июля 2023 года также в рамках пятой фазы состоится релиз фильма «Марвелы», который станет продолжением проектов «Мисс Марвел» и «Секретное вторжение». Тейона Паррис вновь сыграет взрослую версию Моники Рамбо из сериала «Ванда/Вижн».

На 3 ноября намечена премьера перезапуска «Блэйда». Главную роль исполнит Махершала Али. Блэйд — это получеловек-полувампир, который мстит «кровососам» за смерть своей матери, укушенной ими во время беременности. Известно, что в фильме появится Эбеновый клинок, впервые включенный во вторую сцену после титров «Вечных».

#Топы Было на самом деле: свежие сериалы по реальным событиям

Зимой 2023 года стартует «Агата: Ковен хаоса». Это спин-офф сериала «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. На весну 2024 года запланирована премьера сольного проекта про Мэтта Мердока: «Сорвиголова: Рожденный заново». Он будет состоять из 18 эпизодов. В сериале появится Уилсон Фиск или Кингпин – влиятельный бизнесмен и криминальный авторитет, чьи интересы на будущее Адской Кухни приводят к конфронтации с Мердоком и Сорвиголовой

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» запланирована на 3 мая 2024 года. Он продолжит события сериала «Сокол и Зимний солдат» и сфокусируется на Сэме Уилсоне, которого сыграет Энтони Маки.

На 26 июля 2024 года запланирован релиз «Громовержцев». Это команда, состоящая в основном из антигероев и бывших суперзлодеев. Многие актеры, исполнившие роли злодеев и антигероев в предыдущих проектах киновселенной, вернутся к своим ролям. Их персонажи отправятся на миссии по приказу правительства.

Шестая фаза Marvel и анимационные проекты

Кевинг Файги во время Comic-Con подтвердил и шестую фазу киновселенной. Она начнется 8 ноября 2024 года с фильма «Фантастическая четверка». Пока из фазы анонсированно лишь три фильма.

Еще два – «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», будут посвящены Мстителям, они выйдут 2 мая и 7 ноября 2025 года.

Также на фестивале презентовали ряд анимационных проектов Marvel. Осенью следующего года выйдет мультсериал «Люди Икс ’97», главным героем станет Магнето. В 2024 году стартует «Marvel Зомби» для зрителей от 17 лет.



В роли живых мертвецов выступят Алая Ведьма, Мерзость, Соколиный Глаз и Окойе. Также в 2024 году выйдет «Spider-Man: Freshman Year», где появятся Доктор Осьминог, Скорпион, Норман и Гарри Осборны и другие персонажи.