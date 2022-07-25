Новый герой Marvel появился в трейлере второй «Черной пантеры»

Первый тизер-трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» показали создатели во время Conic Con в Сан-Диего – ежегодного фестиваля индустрии развлечений и комиксов.

В тизере появляется новый для киновселенной герой – Нэмора — владыка Атлантиды, черпающий силы из воды, его сыграл Тенок Уэрта.

В ролике также появляются Рири Уильямс, которая станет Железным Сердцем, военачальник М'Бака и Шури – сестра короля Т'Чаллы.

Из трейлера непонятно, кто в фильме станет новой Черной пантерой, и как создатели объяснят исчезновение Т'Чаллы. Чедвик Боузман, сыгравший супергероя, умер в августе 2020 года от рака.

Ожидается, что «Чёрная пантера: Ваканда навеки» выйдет 11 ноября 2022 года. Фильм вместе с сериалом «Женщина Халк», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+, завершит четвертую фазу киновселенной Marvel.